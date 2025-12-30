Йемен потребовал вывести все силы с территории страны

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими постановил разорвать соглашение о совместной обороне с Объединенными Арабскими Эмиратами в связи с действиями сепаратистов на востоке республики.

Текст соответствующего указа опубликовало йеменское агентство SABA.

"Аннулировать соглашение о совместной обороне с Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в документе. Власти Йемена также потребовали от ОАЭ вывести все их силы и технический персонал с территории республики в течение 24 часов.

Источник: ТАСС