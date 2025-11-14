В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружены редкоземельные элементы

Стремительные изменения, происходящие в современном мире, в частности расширение военно-техногенных процессов, оказывают существенное влияние на природные экосистемы и вызывают серьезную озабоченность в связи с безопасностью человеческой деятельности.

Данная тенденция еще более остро проявляется в регионах, длительное время подвергавшихся воздействию военно-политических противостояний, таких как Карабах и Восточный Зангезур. Именно по этой причине Институт географии имени академика Гасана Алиева Министерства науки и образования Азербайджана провел важные исследования в направлении изучения антропогенных и военно-техногенных воздействий на экосистемы этих территорий и их картографирования. Результаты исследований имеют особое значение для оценки экологической ситуации в регионе и научно обоснованного планирования будущих процессов переселения.

Заведующий отделом Института географии, доктор философии по географии Мирнух Исмаилов предоставил АЗЕРТАДЖ информацию о результатах исследований в Карабахе и Восточном Зангезуре: «Сотрудниками Института географии были проведены исследования, касающиеся антропогенной и военно-техногенной трансформации экосистем Карабаха и Восточного Зангезура, а также осуществлено их картографирование. Согласно научным результатам, наибольшая трансформация выявлена на территориях Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов. В том числе установлено, что высокий уровень трансформации наблюдается на территориях, ранее являвшихся линией фронта, и эта территория была картографирована».

Ученый отметил, что разработана эколого-геохимическая карта Восточного Зангезура. По результатам анализа карты выявлено, что в некоторых районах содержание редкоземельных элементов значительно превышает средний уровень, наблюдаемый в земной коре: «Как известно, в настоящее время в мире существует большой спрос на редкоземельные элементы. Это повышает стратегическое значение данных территорий в будущем и делает необходимыми их научно обоснованное исследование, а также эффективное и безопасное использование».

Мирнух Исмаилов также довел до внимания, что создана карта ландшафтно-экологического каркаса Карабаха: «Это крупномасштабная карта, крайне важная в основном для вновь заселяемых территорий. На карте представлена обширная информация по параметрам создания особо охраняемых территорий и охраны природных памятников и т. д. Предложено создание четырех новых особо охраняемых государственных заповедников или территорий со статусом национального парка. Надлежащие государственные структуры смогут воспользоваться этим».