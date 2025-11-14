Разбрасывали деньги и нарушали правила дорожного движения: в Губе арестованы участники свадебного кортежа - ВИДЕО
В Губе сотрудники Районного отдела полиции задержали 8 участников свадебного кортежа, которые грубо нарушили правила дорожного движения.
Об этом Qafqazinfo сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.
В отношении данных лиц были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в суд.
По решению суда П. Бабаев был арестован на 8 суток, а Ш. Велиев — на 15 суток.
В отношении других задержанных также были применены другие меры административного взыскания.
