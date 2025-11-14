Тунзаля Агаева дала новую жизнь хиту 17-летней давности - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила новый музыкальный проект.
Певица выпустила ремейк своего хита «Görüşək» («Встретимся»), который впервые прозвучал в 2008 году - слова песни написаны заслуженным деятелем искусств Бабой Везироглу, музыку создала сама Т.Агаева, как и в целом большинство своих хитов. Автор новой аранжировки Эмин Карим, а речитативную часть исполнил Чингиз Алиев.
Отметим, что Т.Агаева неоднократно возвращалась к песням из начала своей карьеры, давая им вторую жизнь и знакомя с ними новое поколение слушателей.
