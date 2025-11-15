 Еще 80 семей бывших вынужденных переселенцев возвращаются домой | 1news.az | Новости
Еще 80 семей бывших вынужденных переселенцев возвращаются домой

First News Media09:00 - Сегодня
В освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

На данном этом в Мамедбейли возвращаются 30 семей (143 человека), а в Хыдырлы - 50 семей (219 человек).

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: Report

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30