Пресечена провозка через границу Азербайджана наркотиков на $90 млн

First News Media09:52 - Сегодня
Пресечена провозка через границу Азербайджана наркотиков на $90 млн

Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку провоза через территорию страны в Европу крупной партии наркотического вещества - героина.

Как передает 1news.az со ссылкой на информацию Государственного таможенного комитета (ГТК), на таможенном посту "Астаринская железная дорога" был осуществлен досмотр груза в вагоне, который следовал из Ирана в Эстонию транзитом через территорию Азербайджана и перевозил "плиточный клей".

При досмотре в 44 из 3 250 мешков груза был обнаружен героин общим весом 456 кг 800 г (вместе с упаковкой).

Отметим, что предполагаемая розничная стоимость обнаруженных наркотиков на европейском черном рынке составляет более $90 млн.

