 Ученые впервые за 20 лет фиксируют экстремальную магнитную бурю два года подряд
В мире

Ученые впервые за 20 лет фиксируют экстремальную магнитную бурю два года подряд

First News Media10:15 - Сегодня
Ученые впервые за 20 лет фиксируют экстремальную магнитную бурю два года подряд

Ученые впервые за последние 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю "планетарного масштаба".

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури уровня G5 - достаточно редкое явление. Последний раз они фиксировались три года подряд в 2003, 2004 и 2005 году. После этого в течение 20 лет магнитные бури не превышали уровень G4.

Ученые зафиксировали первую после перерыва магнитную бурю мощностью G5 в мае 2024 года. В следующем 2025 году экстрасильная магнитная буря была зафиксирована 12 ноября. Она почти достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц, что соответствует магнитной буре G4,7.

Как отмечают специалисты, при максимальном уровне бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем. У космических аппаратов могут возникнуть проблемы с ориентацией и каналами связи со спутником.

Источник: ТАСС

