Глава МИД: Турция рассчитывает на возвращение в программу создания F-35

Турция рассчитывает на возвращение в ближайшее время в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35 .

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"У президента США [Дональда Трампа] есть воля к решению этой проблемы. Мы надеемся, что в ближайшее время вернемся в программу", - сказал министр в эфире телеканала A Haber.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские ЗРС С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.

Источник: ТАСС