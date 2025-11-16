В Стамбуле при прокладке линии метро произошел обвал грунта
На проспекте Кабаташ в районе Бешикташ города Стамбул при прокладке линии метро произошел обвал грунта.
Как передает Haber Global, об этом сообщили в мэрии Стамбула.
На место происшествия привлечены спасатели и бригады скорой помощи.
В результате их работы были спасены пятеро рабочих, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Ее планируют открыть в 2027 году.
