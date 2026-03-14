Вручены ключи от квартир семьям, переселившимся в село Ханоба
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.
Прибывшей в село Ханоба Ходжавендского района первой группе переселенцев вручены ключи от квартир.
На данном этапе в село переселились 25 семей в составе 114 человек. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Сотрудники ANAMA провели инструктаж для жителей по вопросам минной безопасности.
Источник: Report
