Вручены ключи от квартир семьям, переселившимся в село Ханоба

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Прибывшей в село Ханоба Ходжавендского района первой группе переселенцев вручены ключи от квартир.

На данном этапе в село переселились 25 семей в составе 114 человек. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Сотрудники ANAMA провели инструктаж для жителей по вопросам минной безопасности.

Источник: Report