Иран обсуждает условия для пропуска нефти через Ормузский пролив

Иран рассматривает возможность разрешения ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при условии, что нефтяной груз будет продаваться в китайских юанях, сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

По словам источника, этот потенциальный шаг предпринимается в то время, когда Иран разрабатывает новый план по регулированию потока нефтяных танкеров через пролив.

Торговля нефтью на международном рынке почти полностью осуществляется в долларах, за исключением российской нефти, находящейся под санкциями, которая торгуется в рублях или юанях.

В последние несколько лет Китай пытался наладить закупки нефти за юани, особенно в Саудовской Аравии.

Однако доллар остается мировой резервной валютой, а юань не получил широкого распространения на мировом рынке.