«Полная дезинформация»: В Анкаре опровергли слухи о пересылке в Турцию преступников из Европы

Центр по борьбе с дезинформацией (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DMM) Турции назвал полной дезинформацией распространившиеся в медиа сообщения о «переправке из Европы в Турцию самолетами афганских, иракских и сирийских преступников».

DMM подчеркивает, что Турция не принимает граждан третьих стран из других государств, и не осуществляет массовую или индивидуальную пересылку иностранных граждан с судимостью или без законного права на проживание.

По факту распространения этих недостоверных сообщений в прокуратуру поданы иски – за «публичное распространение вводящей в заблуждение информации» Уголовного кодекса Турции.

Источник: En Son Haber