Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками в стране.

Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua, Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.

"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эта проблема уже довольно продолжительное время у нас, поскольку с февраля 2025 года мы начали активно работать именно в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций", - приводит слова Кривоноса издание "Страна.ua".

По словам главы НАБУ, организация намерена отправлять таких запросов гораздо больше.

"Они будут относиться к отдельным фигурантам: "Карлсонам", "Шугарам" и другим участникам этой преступной организации. Они не все идентифицированы сейчас, и мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - добавил он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.