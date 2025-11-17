Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали

Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Красноруцкому меру пресечения в виде содержания пол стражей», - сказал собеседник агентства, отметив, что он обвиняется по статье, предусматривающей наказание за растрату в особо крупном размере.

По его словам, обвиняемый был задержан несколько дней назад, а 15 ноября - арестован.

«В рамках дела Красноруцкого был проведен ряд обысков, в том числе в Российсском союзе молодежи.

В деле могут появиться новые фигуранты», - сказал собеседник агентства.

В Тверском суде подтвердили, что Красноруцкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но иных деталей не привели. Телефон самого экс-главы РСМ на момент публикации заметки был выключен.

Красноруцкий с 2012 по 2023 год был председателем Российского союза молодежи. Он покинул пост после сообщений о том, что устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Вместе с тем он оставался почетным главой этой организации.

Источник: ТАСС