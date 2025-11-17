Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов на €475 млн

Франция поставит Украине локомотивы на сумму €475 млн. Об этом на пресс-конференции в Париже сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Подписан контракт между компанией Alstom и "Украинской железной дорогой" на сумму €475 млн о поставке Украине 55 локомотивов при финансировании Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка", - сказал Макрон, передает ТАСС.

По его словам, поставляемые локомотивы будут производиться в Бельфоре на востоке Франции.

Владимир Зеленский находится во Франции с девятым по счету визитом с момента начала украинского конфликта в 2022 году.