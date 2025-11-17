Международный розыск завершен: Обвиняемый в мошенничестве возвращен в Азербайджан

На основании запроса Генеральной прокуратуры АР Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче гражданина Азербайджана Халилова Акпера в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по делу, расследуемому в полиции Гарадагского района города Баку, были установлены обоснованные подозрения в том, что А.Халилов, используя своё служебное положение, вступив в предварительный сговор с группой лиц, совершил повторное мошенничество, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск.

А.Халилов был задержан на территории России и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Службы исполнения наказаний Министерства юстиции.