В мире

Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

First News Media19:45 - Сегодня
Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил в понедельник, что страна не будет совместно проводить климатический саммит COP31 с Турцией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нет, мы не будем совместно проводить саммит, потому что совместное проведение не предусмотрено правилами РКИК ООН", - сказал Албанезе на брифинге в Мельбурне.

По данным турецких дипломатических источников, на которые ссылается Reuters, Турция предлагала Австралии совместное руководство следующей климатической конференцией ООН, так как переговоры о выборе места проведения по-прежнему находятся в тупике.

Агентство отмечает, что Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31 еще в 2022 году, и ни одна страна не отозвала свою кандидатуру, что и привело к затянувшейся неопределенности. Решение по хозяину саммита должно быть принято на текущем COP30, который проходит в Белене (Бразилия). Переписка последних недель между Албанезе и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не помогла сблизить позиции сторон.

Согласно правилам ООН, необходимо единогласное согласие стран группы "Западная Европа и другие государства" (WEOG), в которую входят Австралия и Турция. Если консенсус так и не будет достигнут, право проведения автоматически перейдет Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира климатического подразделения ООН. Однако германские власти уже дали понять, что не заинтересованы в проведении COP31.

Источник Reuters в Турции уточнил, что Анкара предлагала Австралии провести встречу лидеров накануне COP31 с акцентом на проблемах стран Тихоокеанского региона, наиболее подверженных риску из-за повышения уровня моря, после чего основной саммит должен был бы пройти в Турции по совместно согласованной повестке.

