В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

В Сумгайыте за минувший день сгорели два автомобиля.

Как сообщает Report, на улице Сахиль сгорел автомобиль Kia, принадлежащий жителю Абшеронского района Назарли Алиму Сирадж оглу (1985 г.р.). Возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние транспортные средства.

Еще один случай произошел в жилом массиве Хязяр баглары, где спонтанно воспламенился автомобиль Volkswagen, принадлежащий местному жителю Гулиеву Сеймуру Рахиб оглу (1976 г.р.). Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

По обоим фактам ведется расследование.