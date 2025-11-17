В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля
В Сумгайыте за минувший день сгорели два автомобиля.
Как сообщает Report, на улице Сахиль сгорел автомобиль Kia, принадлежащий жителю Абшеронского района Назарли Алиму Сирадж оглу (1985 г.р.). Возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние транспортные средства.
Еще один случай произошел в жилом массиве Хязяр баглары, где спонтанно воспламенился автомобиль Volkswagen, принадлежащий местному жителю Гулиеву Сеймуру Рахиб оглу (1976 г.р.). Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.
По обоим фактам ведется расследование.
