В Баку проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону - ФОТО

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку, в районах столицы проводятся совещания с участием представителей коммунально-хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора, по вопросам готовности к зиме.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечено, что основная цель совещаний - изучение состояния готовности районных служб к холодной зиме, в частности к сильным снегопадам, а также обсуждение необходимых работ, которые должны быть выполнены в этот период.

Первые совещания состоялись в Сабунчинском, Хатаинском и Низаминском районах столицы. В совещаниях приняли участие заведующие отделами Исполнительной власти города Баку, а также руководители городских коммунальных и других служб. Было отмечено, что Исполнительной властью города Баку к каждому району прикреплено ответственное лицо, которое совместно с представителями местных Исполнительных властей проверило состояние подготовки районов к зимнему сезону, а также выполнение данных поручений и проводимых работ.

Сообщается, что в связи с дождливой и морозной погодой в зимние месяцы, штабы по подготовке к зиме, созданные в районных Исполнительных властях, а также руководители коммунально-хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть готовы к полному выполнению возложенных на них обязанностей в эти дни. Каждой структуре даны поручения по сбору необходимого количества инвентаря и инструментов для уборки снега (лопаты, кирки, ломы и т.д.), созданию запаса соли, а также проверке состояния специальной техники. Подготовлены списки ответственных лиц за очистку улиц и кварталов от снега. Принято решение о привлечении к этим работам как техники коммунальных служб, так и имеющейся техники управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Также руководителям управлений, организаций и частных структур, муниципалитетов, включая предприятия общественного питания, а также представителям общественности в районах было направлено обращение с призывом активно участвовать в уборке закрепленных за ними территорий в снежные дни, согласно правилам, принятым и в европейских странах.