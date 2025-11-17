В Баку перевернулся внедорожник

Минувшей ночью в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, были опубликованы видеокадры об этом.

В ответ на запрос Oxu.Az в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку (УГДПГБ) сообщили, что инцидент был зафиксирован минувшей ночью в 03:10 на проспекте Зии Буниятова в столице.

«Вюгар Рамиз оглу Мадатов, 1977 года рождения, потерял управление и врезался на своем автомобиле «Toyota Land Cruiser» с государственным номерным знаком 99-VM-900 в препятствие. В результате происшествия машина перевернулась, но пострадавших нет. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. По факту ведется расследование», - говорится в сообщении.