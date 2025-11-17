Абсолютный хит Тунзали Агаевой прозвучал на узбекском шоу талантов - ВИДЕО

Участница шоу талантов «Артист», выходящего в эфире на узбекском телеканале ZO'R TV, исполнила в эфире проекта один из абсолютных хитов народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой.

Певица Навруза Мухаммаджонова исполнила в рамках одного из этапов шоу «Артист» лирическую композицию «Sənsiz» (Без тебя), написанную Тунзалей Агаевой на слова народной поэтессы Азербайджана Мирварид Дильбази.

Выступление Н.Мухаммаджоновой вызвало живой интерес как со стороны жюри проекта, так и среди пользователей социальных сетей, которые активно обсуждали эмоциональное исполнение.

Напомним, что Тунзаля Агаева не раз обращалась к творчеству азербайджанских классиков - стихи народных поэтов неоднократно становились песнями в её репертуаре, делаа её творчество связующим мостом между современной сценой и культурным наследием Азербайджана.

