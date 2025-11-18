Армения и ОАЭ обсуждают расширение оборонного сотрудничества

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты министр обороны Армении Сурен Папикян 17 ноября встретился с вице-премьером ОАЭ, министром обороны, наследным принцем Дубая, шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль-Мактумом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся возможностей оборонного сотрудничества РА-ОАЭ, передают армянские СМИ.

Стороны выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в сфере обороны и подписать с этой целью соглашение о сотрудничестве между Арменией и ОАЭ в области обороны, в соответствии с которым будут определены основные направления сотрудничества. Были также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.