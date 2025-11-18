 Впервые за 320 лет были исполнены потерянные произведения Баха | 1news.az | Новости
В мире

Впервые за 320 лет были исполнены потерянные произведения Баха

First News Media11:25 - Сегодня
В Германии впервые за 320 лет прозвучали два ранее неизвестных органных произведения Иоганна Себастьяна Баха, событие, которое уже называют одним из самых значимых музыкальных открытий последних десятилетий.

Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер охарактеризовал презентацию как «великий момент для мира музыки».

Обе пьесы - Чакона ре минор BWV 1178 и Чакона соль минор BWV 1179 - были обнаружены исследователем Баха Петером Волльни ещё в 1992 году, когда он изучал рукописи в Королевской библиотеке Бельгии. Произведения не содержали ни даты, ни подписи, и следующим тридцать лет учёный посвятил подтверждению их подлинности. В результате многолетнего анализа Волльни пришёл к выводу, что авторство Баха практически несомненно.

Премьера состоялась в лейпцигской церкви Святого Фомы, месте, где композитор служил кантором более четверти века и где он похоронен. Исполнителем дебютных чакон стал голландский органист Тон Копман, один из ведущих интерпретаторов барочной музыки. Он отметил, что пьесы отличаются «очень высоким качеством» и станут ценным дополнением репертуара современных органистов.

По данным исследователей, произведения относятся к раннему периоду творчества Баха и, вероятно, были записаны около 1705 года учеником композитора Саломоном Гюнтером Йоном. В стиле чакон Волльни обнаружил особенности, характерные исключительно для раннего Баха, что и позволило практически окончательно подтвердить их происхождение.

«Я уверен на 99,99%, что Бах написал эти пьесы», - заявил Волльни на презентации. Теперь новые номера BWV включены в официальный каталог работ композитора, а это редкое и значимое событие для мировой музыкальной науки.

