Джейхун Байрамов: Баку заинтересован в ускорении работы над проектом TRIPP

Азербайджан заинтересован в ускорении работы над проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который будет реализован США в целях обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, мирном процессе между Баку и Ереваном, а также о вопросах региональной и глобальной безопасности.

Подчеркнута важность укрепления региональной стабильности, сотрудничества в областях энергетической безопасности и расширения транспортных коридоров.

Были рассмотрены направления деятельности Стратегической рабочей группы двух стран в целях подготовки Хартии стратегического партнерства, которая будет способствовать укреплению стратегического партнерства в областях, представляющих взаимный интерес. Была подчеркнута важность создания институциональной основы для двустороннего практического сотрудничества.

Стороны рассмотрели повестку обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, направления действий на предстоящий период в рамках двусторонних и многосторонних платформ.