Хикмет Гаджиев обсудил с замгоссекретаря США армяно-азербайджанскую мирную повестку

Вопросы продвижения армяно-азербайджанской мирной повестки обсуждены на встрече помощника Президента Азербайджана – завотделом по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с находящейся в Баку делегацией США во главе с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер.

Об этом сообщил Х.Гаджиев на своей странице в социальной сети Х.

«Наши обсуждения охватили широкий круг вопросов, включая продвижение армяно-азербайджанской мирной повестки и реализацию инициатив по региональной взаимосвязанности. Мы также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным развитиям, подтвердив дух стратегического партнерства между Азербайджаном и США», - отметил представитель президентской администрации.