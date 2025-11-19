Завтра 1600 абонентов Билясувара временно останутся без газа

Завтра в трех селах Билясуварского района планируется временно прекратить подачу газа.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа Производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что причиной приостановки газоснабжения является обеспечение природным газом полной средней школы, расположенной в селе Дарвишли района.

В связи с предстоящими ремонтными работами, начиная с 09:30 и до их завершения, будет временно приостановлена подача газа для 1600 абонентов в селах Аманкенд, Дарвишли и Ашагы Джуряли.