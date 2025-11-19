Киберполиция задержала мошенника, выдававшего себя за «кредитного специалиста»

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел продолжают мероприятия, направленные на обеспечение кибербезопасности в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию МВД.

Сообщается, что в результате очередного оперативно-технического мероприятия, проведенного киберполицией, был задержан 32-летний Кянан Амираглы, ранее судимый за аналогичное деяние. Он представлялся «кредитным специалистом» на различных страницах и завладевал деньгами граждан под предлогом «выгодных условий, низкой комиссии и выдачи кредитов без поручителей».

В ходе расследования стало известно, что К.Амираглы размещал в социальных сетях объявления о проведении кампаний и выдаче кредитов на льготных условиях. Далее он завладевал карточными данными лиц, которые к нему обращались, а также кодами безопасности «OTP», отправляемыми на их мобильные телефоны. После получения этой информации задержанный входил в мобильные приложения и похищал средства с балансов пострадавших, переводя их на карты, открытые на имена других лиц.

По фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении К.Амираглы избрана мера пресечения в виде ареста.

Обращаясь к гражданам, сообщаем, что при встрече с объявлениями о фальшивых кредитах в социальных сетях следует проявлять максимальную осторожность. Обращайте внимание на заголовки типа «возможность быстрого и низкопроцентного кредита», на сообщения и ссылки, имитирующие названия или логотипы банков с целью фишинга.

Фаига Мамедова