За девять месяцев этого года в дорожно-транспортных происшествиях погибло более 500 человек

В январе–сентябре 2025 года на территории страны в общей сложности произошло 905 дорожно-транспортных происшествий. Это означает снижение на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальную статистику, число пострадавших в результате этих происшествий также снизилось на 11,9%, составив 1264 человека. Из числа пострадавших 507 человек погибли, а 757 человек получили травмы различной степени тяжести.

Что касается времени совершения ДТП, то 44,5% были зарегистрированы днем, 42,6% – ночью, а 12,9% – в сумерки. При этом 30,6% всех происшествий пришлось на выходные дни – субботу и воскресенье.

Подавляющее большинство зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а именно 85%, произошло внутри населенных пунктов. Число погибших в результате этих происшествий снизилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 353 человека, а число пострадавших уменьшилось на 16,8%, составив 708 человек.

39,1% произошедших ДТП были связаны с участием транспортных средств и пешеходов, 38,8% – со столкновением нескольких транспортных средств, а 22,1% – с участием одного транспортного средства.

В гендерном разрезе 73,2% погибших и 70% пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составили мужчины.