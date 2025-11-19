 Стратегическую рабочую группу США-Азербайджан возглавит замгоссекретаря | 1news.az | Новости
Политика

Стратегическую рабочую группу США-Азербайджан возглавит замгоссекретаря

First News Media17:45 - 19 / 11 / 2025
Стратегическую рабочую группу США-Азербайджан возглавит замгоссекретаря

«Это мой первый визит в Азербайджан, и я была очень воодушевлена им. Также это мой первый визит в регион. Он важен для того, чтобы отметить достигнутый 8 августа успех и обсудить, как мы можем продвигать его дальше».

Как передает АПА, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам заместителя госсекретаря, для неё большая честь находиться в Баку с целью продвижения исторического видения Президента Трампа по установлению мира и процветания на Южном Кавказе: «С нетерпением жду обсуждения всех двусторонних вопросов, которые вы сейчас упомянули.

Также с нетерпением жду обсуждения исторического саммита наших президентов, который состоялся в августе — от торговли до энергетического сотрудничества, от укрепления региональной связи до обеспечения безопасности. Все эти вопросы являются частью тех переговоров и соглашений, достигнутых в августе, и предстоит много работы как между нашими странами, так и совместно с Арменией.

Сегодня я также хочу с удовольствием заявить о начале работы Рабочей группы, которая продолжит эти переговоры. Заместитель государственного секретаря Соната Коултер возглавит эту рабочую группу. Это станет основой Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном. Эта инициатива, вместе с прогрессом на пути к полноценному мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, будет способствовать дальнейшему углублению наших двусторонних отношений и партнерства, а также раскрытию потенциала Южного Кавказа как важного торгового коридора».

Она также отметила, что это расширит возможности для обоих народов и обеспечит реализацию всех этих инициатив под руководством Президента Дональда Трампа и Президента Ильхама Алиева.

