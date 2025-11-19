Утверждена дата предстоящего в Азербайджане Кубка мира по плаванию

Утверждена дата проведения Кубка мира по плаванию, который Азербайджан примет в следующем году.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и президент Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам подписали официальный договор о проведении соревнований в Баку с 1 по 3 октября 2026 года. В церемонии подписания также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что первый этап Кубка мира «Шелковый путь» пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта. Следующие этапы соревнований состоятся в Ташкенте с 8 по 10 октября и в Астане 15-17 октября.