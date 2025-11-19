В Кахраманмараше презентовали инвестиционные возможности Азербайджана - ФОТО

В здании Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Кахраманмараш состоялась презентация на тему возможностей экономики Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во встрече, наряду с представителями ведущих компаний региона, участвовали посол нашей страны в Анкаре Рашад Мамедов, торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев, главный советник Торгпредства Джавид Абдуллаев, ректор Университета Сютчу Имама, профессор Алптекин Ясым, генсек Торгово-промышленной палаты Кахраманмараша Юнус Атмалы и другие.

Участникам мероприятия была представлена детальная информация о состоянии экономики Азербайджана, возможностях, созданных правительством нашей страны для инвесторов.

Было акцентировано внимание на стимулировании предпринимательской деятельности и льготах, предоставляемых для бизнеса на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Представители Торгпредства Азербайджана ответили на вопросы, интересующие инвесторов братской страны.