Общество

Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:42 - 19 / 11 / 2025
Народная артистка Роза Джалилова похоронена

Народная артистка Роза Джалилова похоронена на кладбище Гурд гапысы.

Как сообщает АПА, на похоронах присутствовали члены семьи и коллеги покойной.

14:05

Место захоронения народной артистки Розы Джалиловой изменено.

Об этом AПA сообщила её внучка Лала Асланур.

Она отметила, что согласно завещанию бабушки, она будет похоронена не на II Аллее почётного захоронения, а на кладбище Гурд гапысы — рядом с братом.

12:40

Церемония прощания с народной артисткой Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир.

Как сообщает Report, после церемонии прощания Р.Джалилова будет похоронена на II Аллее почетного захоронения.

10:47

Сегодня стало известно о кончине народной артистки, танцовщицы и хореографа-балетмейстера Розы Джалиловой.

Информацию о её уходе из жизни подтвердили в семье. Ей было 96 лет.

Роза Джалилова родилась в 1929 году в Губе. В 1947 году она завершила обучение в Бакинском хореографическом училище и в течение двух лет выступала в балетной труппе Театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова.

С 1949 года была участницей Ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, где в 1965–1975 годах возглавляла танцевальную группу.

За свою долгую карьеру Джалилова стала одной из ключевых фигур азербайджанской хореографии. В 1989 году она основала Ансамбль песни и танца «Гюлюстан», который принёс ей широкое признание. В её репертуаре находились национальные азербайджанские танцы, а также постановки, вдохновлённые арабской, персидской, индийской и другими культурами.

Выступления артистки и её коллективов проходили во многих странах мира, среди них Канада, Чехословакия, Эфиопия, Китай, США, Турция, Ирак и Марокко. Её творчество оставило заметный след в развитии сценического танца в Азербайджане.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова

