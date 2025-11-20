Caspian International Hospital прокомментировали информацию о краже денег со счета врача - ОБНОВЛЕНО

Группа должностных лиц Caspian International Hospital обвиняется в хищении денежных средств с банковского счёта одного из врачей медицинского учреждения.

Как сообщается, по предварительным данным, жертвой мошенничества стала известный акушер-гинеколог Айтен Сафарова. Руководители больницы, действуя обманным путём, заблокировали банковскую карту уволившегося врача без её ведома и заказали новую карту. Впоследствии, используя новую карту, они завладели суммой в размере 11 000 манатов, находившихся на счету А. Сафаровой.

Редакция 1news.az обратились за комментарием к представителям Caspian International Hospital.

В больнице сообщили, что в скором времени общественности будет предоставлена полная информация, а на данный момент правоохранительные органы ведут расследование по данному делу.

Мы также связалась с Айтен Сафаровой, чтобы узнать её точку зрения о случившемся, но её помощница сообщила, что акушер-гинеколог в данный момент находится за пределами страны.

«Соответствующие структуры занимаются этим вопросом, поэтому на данный момент какой-либо комментарий по этому поводу мы предоставить не сможем», - заявила помощница.

Напомним, что А.Сафарова прекратила свою трудовую деятельность в Caspian International Hospital в декабре прошлого года.

После увольнения на карту А.Сафаровой была переведена сумма в 11 000 манатов. Через некоторое время врач попыталась обналичить эти средства, однако обнаружила, что ее карточный счет заблокирован.

Как выяснилось позже, принадлежавшие ей деньги были сняты через новую карту, заказанную без ее согласия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

