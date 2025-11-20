Правила жизни Розы Джалиловой: «Я хотела, чтобы помнили меня с переполненным любовью сердцем» - ВИДЕО

Роза Джалилова, народная артистка, танцовщица, хореограф-балетмейстер, 96 лет: скончалась в Баку 19 ноября.

Сколько себя помню, танцую. Мне кажется, даже будучи в люльке!

Из-за большой любви к искусству и моего горячего желания мой отец сам предложил мне заняться танцами.

Папа говорил: «Однажды я увижу тебя знаменитой балериной». Да, я стала знаменитой, но не балериной!

Мой первый танец «Bala ceyran» на профессиональной сцене состоялся в 13 лет, и за него я получила звание лауреата. Боже, как я была счастлива!

В начале жизненного пути мне было важно не отпускать от себя три важных для моей души составляющих - красоту, духовность и творчество, и их я обрела в танце. Избрав путь красоты, духовности и творчества, я научилась жить, танцуя.

Мне никак не разрешали полностью уйти из балета, но ведь балет есть везде, во всех странах мира один и тот же канон. А фольклор – зеркало души народа.

После балетной школы мне пришлось перестраиваться, но, наверное, именно балетная школа наложила свой отпечаток на мою манеру танца.

Я пожертвовала балетной школой ради народного искусства и сегодня, спустя столько лет, не жалею об этом. Моя жертва оправдала себя - ведь насколько распространились народные танцы, сколько девушек обрели неповторимую грацию и шарм!

Решение в пользу национального танца изменило мою судьбу. И сегодня, оглядываясь назад, я с трепетом вспоминаю прекрасные минуты, когда я плыла под звуки национальной музыки и весь мир аплодировал мне стоя.

С танцем я посетила все части мира, бывала даже в странах, которых на карте уже нет. Я готова была ехать в каждую точку мира, лишь бы показать наш фольклор и культуру.

Не могу находиться далеко от родины, потому как начинаю сразу тосковать, но судьба так распорядилась, что с того момента, как пришла работать в ансамбль, я была в номенклатуре у Москвы, и во все загранпоездки стали рекомендовать меня.

Я привнесла в свое исполнение и далее передала последующим поколениям синтез классического, академического танца с народным, фольклорным, тем самым создав новую школу.

Филармония - мое любимое место и по атмосфере, и по отношению – это мой дом, где я выросла, творила, связала свою жизнь с искусством народного танца и завоевала любовь азербайджанского народа.

Очень часто было тяжело до слез, и все же какой-то внутренний стержень не давал мне расслабиться и опустить руки - мною двигало желание возродить, не дать угаснуть народному танцу.

Азербайджанский народ очень любит народные танцы, но влюбить в себя людей – дело не из простых.

Музыка, танцы, костюмы – эти три элемента создают невероятный синтез. Я люблю танец всем сердцем!

Насколько сложен танец, настолько же он благороден. Несмотря на все перипетии, на второй чаше весов – любовь зрителей, а любовь эту я чувствую до сих пор.

Люди - свидетели твоего таланта, я всегда молю Бога о здоровье тех людей, которые видели меня в танце, чтобы сегодня при встрече они напоминали мне мои золотые годы, и я бы чувствовала, что не зря прожила эту жизнь и многим пожертвовала.

Бывает, гуляешь по городу, подходят, здороваются, начинают вспоминать мои танцы и постановки… Запомниться зрителю своими танцами и завоевать искреннюю любовь народа – вот, что должно двигать исполнителем.

Муж, конечно, ревновал. Но всюду, куда мог, он сопровождал меня, бросая все дела. Он обижался, когда я говорила ему, что не надо встречать меня после концерта.

Танцевальное искусство весьма трудное и требующее отдачи и трудолюбия. Своим трудом и усердием я завоевала большое количество наград, почетных грамот, медалей.

После сценической деятельности я посвятила себя преподаванию и с уверенностью заявляю, что ленивых студентов нет, у каждого свой ритм - надо находить ключ к каждому, вытягивать из них талант и вдыхать уверенность.

Очень хотела стать источником того, что некогда выбрала для себя. Мне хотелось чудес, и я поняла, что только я способна принести их в свое пространство.

Моя работа педагога приносила радость моей душе, так как состояние моего ученика - для меня очередная ступень в духовном и личностном росте

Не хотела, чтобы мой танец запомнили обыденным, пресным. Наоборот, пусть они помнят меня с переполненным любовью сердцем.

Протанцевала 40 лет своей жизни и всегда знала, что с гордостью уйду со сцены, не хотела ввиду возраста замедлять темп, наоборот, ушла в самый пик.

Мне не нравится то, что сегодня большинство идет на поводу бездарной музыки, забывая всякую культуру танца.

Меня радует тот факт, что люди хотят танцевать, и я считаю, что женщина в танце должна соответствовать своему статусу.

Хочу, чтобы женщины поняли свою истинную природу, умели раскрыть свою красоту, неповторимую для каждой.

Один из блоков, который мешает нам как в жизни, так и в танце - боязнь выразить себя. Когда не думаешь, что надо стать в красивую позу, сделать все технически правильно, то полностью расслабляешься, и получается танец, идущий от души.

Танцуя, человек освобождается, снимает блоки, понимает, что такое полет, свобода, и дает увидеть это другим.

В танце можно показать глубокую суть, выразить свои чувства и главное - получить радость и наслаждение от того, что делаешь. А это уже театр, я бы сказала - театр жизни.

Нынешнее поколение, танцуя, забывает о главном - исполняя азербайджанский танец под национальную музыку, создавая прекрасный синтез, рождается поэма.

Народный азербайджанский танец – наше достояние. Его нужно любить и беречь! Это мое искреннее пожелание.

Силы приходят от осознания нужности того, чем занимаешься.

Если человек нашел Мир внутри себя, если он нашел свою силу, если он доверился ей, что бы он ни делал дальше - все будет хорошо!

В материале использованы интервью Розы Джалиловой Nargis Magazine, газете «Зеркало» и другим азербайджанским изданиям

