Сына бывшего вице-президента SOCAR вновь объявили в розыск

Сын бывшего вице-президента SOCAR Микаила Исмайлова, Орхан Исмаилзаде, в очередной раз объявлен в розыск.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, причиной стало то, что Орхан Исмаилзаде уклоняется от уплаты алиментного долга.

Истец по делу Фидан Аббасова подтвердила Musavat.com эту информацию и сообщила, что ходатайство о задержании Орхана Исмаилзаде внесла исполнительный пристав Гюляра Мамедова.

Судья Сабунчинского суда Шабнур Гадирова сочла представление обоснованным, и, согласно принятому решению, полиция должна задержать Орхана Исмаилзаде и передать его исполнительному органу.

Напомним, что это не первое подобное решение в отношении Орхана Исмаилзаде. Ранее решение о его розыске и задержании уже было поручено Управлению полиции Сабунчинского района.

Причиной объявления в розыск сына олигарха тогда также стало уклонение от исполнения решения суда.

В прошлом году Сабунчинский районный суд от имени Азербайджанской Республики вынес решение о ежемесячной выплате Орханом Исмаилзаде алиментов в размере 500 манатов на содержание его дочери Нил Аббасовой. Орхан Исмаилзаде оспорил это решение. Однако апелляционная инстанция оставила решение Сабунчинского районного суда в силе. Ожидалось, что после этого решения Орхан Исмаилзаде исполнит решение, вынесенное от имени государства, и оплатит алименты на содержание своего ребёнка.

Однако сын олигарха Микаила Исмайлова до сегодняшнего дня уклоняется от уплаты алиментов и 7 раз уклонялся от прохождения теста на отцовство, назначенного судами.