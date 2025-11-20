«Нариман бей в больнице около 40 дней» - Подробности о самочувствии народного поэта - ОБНОВЛЕНО

«У Наримана бея повысился креатинин, и у него почечная недостаточность».

Об этом 1news.az сообщил его помощник Ариф Мехмандост.

«Однако его состояние хорошее, он в сознании. Он получает лечение в связи с креатинином.

Нариман бей находится в больнице около 40 дней. Мы не хотели, чтобы эта новость распространялась. Но из-за поступающих звонков поняли, что новость уже разошлась».

94летний народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

«В настоящий момент состояние Наримана Гасанзаде тяжёлое, но стабильное, лечение продолжается», - цитирует АПА главного врача Центральной клинической больницы Кямрана Мусаева.

