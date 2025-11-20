В Баку за убийство мужа арестованы жена и ее отец с криминальным прошлым

По делу об убийстве Адиля Магеррамова в апреле этого года в поселке Баладжары обнаружилась неожиданная улика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, по уголовному делу были арестованы супруга покойного, Нурана Наджафова, и её отец (тесть покойного), Наджаф Гафаров.

Прокуратура установила, что отец и дочь вместе убили Адиля Магеррамова, используя колюще-режущий предмет.

Им предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. На судебном заседании станет известно, как и с каким мотивом было совершено преступление.

Следует отметить, что Наджаф Гафаров, арестованный за убийство зятя, ранее уже имел судимость.