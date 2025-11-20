Как изменятся автомобильные номерные знаки в Азербайджане?

Согласно новому принятому государственному стандарту, в выдаваемых отныне регистрационных знаках транспортных средств не будет применяться знак дефиса, используемый между цифрами и буквами.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП), старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

«Хотели бы отметить, что данное изменение относится только к новым изготавливаемым номерным знакам. Все государственные регистрационные знаки, которые в настоящее время используются гражданами и содержат дефис, являются полностью действительными, и нет никакой необходимости в их замене или обновлении. Существующие номера остаются в силе, от граждан не требуется дополнительных обращений или смены номеров. Новый стандарт применяется исключительно к дизайну номерных знаков, которые будут изготавливаться в дальнейшем, и не влияет на правовой статус старых номеров», - добавил Э.Гаджиев.