Иран уведомил МАГАТЭ о прекращении действия соглашения о сотрудничестве

Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения о сотрудничестве Тегерана и агентства. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Он отметил, что «после незаконных попыток трех европейских стран (Великобритания, Германия и Франция – ред.) в Совете Безопасности ООН по возвращению отмененных резолюций Совета Безопасности соглашение в Каире фактически перестало быть основой во взаимодействии Ирана и агентства».

«Сегодня официальным письмом генеральному директору агентства [Рафаэлю Гросси] было объявлено, что это соглашение больше недействительно и считается утратившим силу», - отметил Арагчи, чьи слова приводятся в Telegram-канале иранского МИД.

Он добавил, что принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии очередной антииранской резолюции нанесет ущерб взаимодействию Тегерана с агентством.

«Эти страны (имеются в виду США, Великобритания, Германия и Франция – ред.) своими действиями <...> подрывают авторитет и независимость агентства, а также нанесут вред взаимодействию и сотрудничеству агентства с Ираном», - сказано в сообщении.

Источник: ТАСС