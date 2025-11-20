 AZAL усиливает позиции в международной экосистеме авиационной безопасности: радиолокационные системы нового поколения «Leonardo» и стратегическое партнёрство с FSF | 1news.az | Новости
Общество

AZAL усиливает позиции в международной экосистеме авиационной безопасности: радиолокационные системы нового поколения «Leonardo» и стратегическое партнёрство с FSF

First News Media17:50 - 20 / 11 / 2025
AZAL усиливает позиции в международной экосистеме авиационной безопасности: радиолокационные системы нового поколения «Leonardo» и стратегическое партнёрство с FSF

20 ноября 2025 года, Дубай – В рамках Dubai Airshow 2025 входящая в AZCON Holding компания ЗАО «Azerbaijan Airlines» (AZAL), подтверждая приверженность самым высоким международным стандартам безопасности полётов, перешла на новый этап как технологической модернизации, так и глобального взаимодействия в сфере авиационной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, AZAL подписала соглашение с ведущим производителем оборонной и аэрокосмической промышленности Италии — компанией “Leonardo” — о приобретении и интеграции метеорологических радарных систем нового поколения.

С 2006 года партнёрство между двумя компаниями последовательно расширялось благодаря успешной реализации инженерных, поставочных и авиационных проектов, формируя прочную основу для модернизации авиационной инфраструктуры Азербайджана на базе европейских технологий.

Радарная система нового поколения METEOR 735 C-Band:

• обеспечивает высокоточное обнаружение в реальном времени экстремальных погодных явлений — града, ливней, турбулентности и сдвигов ветра;

• предоставляет точный анализ атмосферных процессов благодаря 200-километровому диапазону наблюдения, магнетронному передатчику и высококачественной платформе визуализации 3D/WEB;

• усиливает оперативное принятие решений благодаря технологиям Доплера и dual-polarization.

Данные радарные системы существенно повысят безопасность и устойчивость полётов, обеспечивая непрерывный мониторинг взлётно-посадочных операций в аэропортах, раннее моделирование динамически меняющихся погодных процессов и своевременное выявление опасных атмосферных явлений.

Параллельно с технологической модернизацией AZAL присоединилась к числу стратегических партнёров одного из наиболее авторитетных мировых институтов авиационной безопасности — Фонда Безопасности Полётов (Flight Safety Foundation — FSF) — получив один из высших уровней членства Фонда — статус «Benefactor Member».

Участие AZAL в программах FSF обеспечивает:

• обмен знаниями и опытом;

• анализ рисков и внедрение передовых отраслевых решений;

• развитие систем управления безопасностью полётов;

• укрепление культуры безопасности;

• стратегические возможности, способствующие повышению эффективности авиационной отрасли как на региональном, так и на международном уровнях.

Статус «Benefactor Member» присваивается ведущим организациям, поддерживающим ключевые инициативы Фонда и вносящим вклад в формирование глобальных стандартов авиационной безопасности. Компании, обладающие этим статусом, занимают особое место среди мировых авиаперевозчиков, производителей и инновационных лидеров отрасли.

Эти инициативы выводят глобальные обязательства ЗАО «Azerbaijan Airlines» в сфере безопасности полётов на качественно новый уровень и ускоряют направленную в будущее модернизацию системы воздушного транспорта страны.

