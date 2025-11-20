14 азербайджанских шахматистов примут участие в чемпионате мира в Дохе

В столице Катара Дохе состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

Как сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в последнем в этом году соревновании также примут участие представители Азербайджана. Наша страна будет представлена на мундиале 14 шахматистами.

В мужском турнире свои силы испытают Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Мухаммед Мурадлы и Айдын Сулейманлы, на соревнованиях женщин – Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, сестры Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы.

Общий призовой фонд турнира, который пройдет с 25 по 30 декабря, превышает 1 млн евро.