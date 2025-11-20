Захарова: Позиция России по нормализации армяно-азербайджанских отношений является открытой

Позиция России по нормализации армяно-азербайджанских отношений является открытой и последовательной.

Как сообщает АПА, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на сегодняшнем брифинге.

Она подчеркнула, что усилия России направлены на достижение устойчивого мира в регионе и его процветание.

Захарова отметила, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина удалось прекратить кровопролитие в Карабахе в 2020 и 2023 годах.

«Очевидно, что трехсторонние соглашения не утратили своей актуальности. Напротив, эти соглашения составляют дорожную карту мирного процесса между Баку и Ереваном. Со своей стороны мы, как и ранее, готовы способствовать достижению взаимовыгодного решения в интересах стран Южного Кавказа и их соседей», — заключила официальный представитель МИД России.