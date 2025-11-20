Криштиану Роналду встретился в Белом доме с Дональдом Трампом - ФОТО - ВИДЕО

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал гостем торжественного вечера в Белом доме, который был организован в честь приезда в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

«Спасибо, господин Президент, за ваше приглашение и за тёплый приём, который вы вместе с Первой леди оказали мне и моей будущей жене. У каждого из нас есть что-то значимое, что мы можем дать миру, и я готов внести свой вклад, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на смелости, ответственности и прочном мире», - пишет Криштиану Роналду в Instagram, делясь кадрами, снятыми в Белом доме.

Официальное видео Белого дома подписано фразой «два величайших» (Two GOATS - Greatest of All Time), а Роналду на записи смеется над чем-то, что ему говорит президент США.