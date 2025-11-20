Пять лет системной работы: Координационный штаб - ключевой центр Великого возвращения - ФОТО - ВИДЕО

Пять лет Координационный штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики остается ключевым центром, обеспечивающим системность, прозрачность и слаженность процесса Великого возвращения.

Именно благодаря его работе масштабные задачи на освобожденных территориях превращаются в реальные результаты.

Координационный штаб создан Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года. Возглавляет Координационный штаб руководитель Администрации Президента АР Самир Нуриев.

В рамках Межведомственного центра действуют в общей сложности 12 рабочих групп: По вопросам возвращения населения на освобожденные от оккупации территории; По вопросам социальной защиты семей шехидов и участников войны; По вопросам науки, образования и культуры; По вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов; По вопросам военно-гражданского взаимодействия; По вопросам транспорта, связи и высоких технологий; По вопросам градостроительства; По вопросам экологии; По экономическим вопросам; По вопросам энергоснабжения; По вопросам изучения возможностей эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и организации конкурентоспособного аграрного производства и По вопросам коммуникаций.

Под руководством Президента Ильхама Алиева все освобожденные от оккупации территории в настоящее время переживают период масштабного строительства и восстановления. Карабах и Восточный Зангезур возрождаются. Тысячи бывших вынужденных переселенцев возвращаются в родные края, здесь оживает жизнь.

Из проводимых на освобожденных от оккупации территориях работ, направленных на восстановление, реконструкцию, создание новой инфраструктуры, важнейшими, конечно же, являются разминирование территорий, строительство необходимой для жизни инфраструктуры. В то же время большое значение имеет создание и развитие новых сфер деятельности, связанных с сельским хозяйством, а также секторов обслуживания, торговли, строительства, транспорта и др.

Все восстановительные и градостроительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, направлены на повышение уровня жизни населения с применением передовых моделей урбанизации. На освобожденных от оккупации территориях в рамках Программы Великого возвращения проводятся широкомасштабные работы по созданию сети социальных услуг в сфере развития человеческого капитала и укреплению ее материально-технической базы, повышению возможностей занятости населения, возвращающегося на родные земли, обеспечению их качественными услугами здравоохранения и образования, восстановлению и реконструкции культурных и спортивных объектов.

За последние пять лет глава государства принял участие более чем в 560 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил фундамент 177 проектов различного назначения, открыл 167 объектов, включая стратегически важные Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты, тысячи километров дорожно-транспортной инфраструктуры и объекты социального назначения.

Интегрированный подход к реализации "Великого возвращения" уже дает реальные результаты: утверждены "Общий план освобожденных от оккупации территорий", Генеральные планы 8 городов и детальные планы 3 городов, а Генпланы городов Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенд находятся на стадии разработки.

Введены в эксплуатацию 3 международных аэропорта. Из 60 проектов автомобильных дорог общей протяженностью 3501,6 км, предусмотренных к строительству, 16 полностью и 1 частично завершены. Открыты Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплексы.

Завершены работы по копке в 28 тоннелях на автомобильных дорогах, строительство 392 мостов и 9 виадуков. В рамках строительства железных дорог предусмотрено возведение 49 мостов, из которых 42 уже построены, 3 - введены в эксплуатацию.

В Карабахе и Восточном Зангезуре введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций, 4 водохранилища, 14 электрических подстанций; проложено 6 магистральных газопроводов и более 1000 километров линий электропередачи высокого напряжения. Обеспечена подача газа в 8 городов, 20 сел и 1 поселок.

В регионе введены в эксплуатацию 1 больница, 19 общеобразовательных школ и 7 дошкольных учреждений. Кроме того, в городе Ханкенди начал функционировать Карабахский университет.

В экономическом возрождении освобожденных от оккупации территорий ключевую роль сыграли промышленные парки "Экономическая зона Аразской долины" в Агдамском и Джебраильском районах. В каждом из них зарегистрированы 50 предприятий-резидентов и 7 предприятий-нерезидентов. В рамках реализации проектов общей стоимостью 454 млн манатов инвестировано 185 млн манатов, создано 1057 новых рабочих мест. Предприятия-резиденты парков произвели продукции на сумму 949,4 млн манатов. Из них экспортирована продукция на сумму 39,5 млн манатов, произведенная резидентами Агдамского промпарка.

Все это не только демонстрирует практические результаты восстановления и развития, но и отражает последовательность политики государства, направленной на восстановление территорий, а также высокое внимание главы государства к этому вопросу. В результате проведенных работ на освобожденных территориях сейчас проживает и работает свыше 62 тыс. человек, включая занятых в государственном и частном секторах, а также учащихся.

Для успешного продвижения программы Великого возвращения необходимо неукоснительно придерживаться принципов координации, инновационности и прозрачности - именно этим последовательно и эффективно занимается Координационный штаб.