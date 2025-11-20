 Трамп поддерживает разработанный Уиткоффом план по Украине | 1news.az | Новости
Трамп поддерживает разработанный Уиткоффом план по Украине

First News Media22:41 - 20 / 11 / 2025
Трамп поддерживает разработанный Уиткоффом план по Украине

Президент США Дональд Трамп хорошо осведомлен о плане, над которым работал его спецпосланник Стив Уиткофф. Разработка плана прекращения войны в Украине стала для Белого дома приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Источник в Белом доме сказал изданию, что последний месяц администрация Трампа работала над детальным планом прекращения войны в Украине. Это подтвердила спикер администрации Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась, и он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению», — заявила она.

Один из чиновников подтвердил, что Уиткофф «тихо работает над этим планом в течение месяца». При этом источник утверждает, что Уиткофф якобы собирает предложения от обеих сторон, на уступки должны будут пойти как Украина, так и Россия. А что касается Трампа, то он прекрасно обо всем осведомлен и поддерживает идеи Уиткоффа.

«Спецпредставитель Уиткофф тихо работает над этим планом в течение месяца, получая информацию как от украинцев, так и от россиян относительно того, какие условия являются приемлемыми для них для прекращения войны. Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина... Президент был проинформирован о плане и поддерживает его», — сказал источник.

