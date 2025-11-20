Награждены победители SAF 2025 - ФОТО

Церемония закрытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан (SAF 2025), проходившего в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября, прошла при поддержке Министерства науки и образования и была организована проектом STEAM Azerbaijan.

На церемонии закрытия руководитель проекта STEAM Azerbaijan Играр Назаров выступил с приветственной речью и представил отчёт о результатах соревнований.

Затем был показан видеообзор Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2025.

Следом состоялось награждение победителей в каждой категории. Было объявлено, что победители, занявшие 1-е место, представляют команды Азербайджана, Турции, Пакистана, Казахстана и Словакии.

Церемония награждения завершилась художественной частью.

Стоит отметить, что в этом году на фестивале STEAM в Азербайджане, который проводится уже в пятый раз, прошли соревнования по 16 основным и 2 подкатегориям. Всего на фестивале были представлены 22 страны, включая Азербайджан.

Основная цель фестиваля — популяризация STEAM-образования, развитие навыков XXI века у учащихся, выявление творческой молодёжи и поддержка развития инновационных проектов и решений.

Отметим, что STEAM — это модель, охватывающая совместное и интегрированное обучение по пяти основным направлениям. Этот подход основан на идее совместного преподавания науки, технологий, инженерии, искусства и математики.