23 истории: самые сильные кадры 2025 года от National Geographic - ФОТО

First News Media11:25 - 20 / 11 / 2025
Журнал National Geographic объявил список «Фотографий года 2025», включив в него 23 снимка, отражающих ключевые моменты жизни планеты, начиная от масштабных религиозных собраний до последствий конфликтов и хрупкости природных экосистем.

Работы были выбраны из тысяч фотографий, присланных со всего мира, и, как отмечают в редакции, представляют собой не просто визуальные кадры, а документальные свидетельства времени.

В подборку вошли снимки, демонстрирующие редкие и значимые события. Среди них кадры с Махакумбх Мелы в Индии, крупнейшего религиозного собрания на Земле, где миллионы паломников совершают омовения в священных водах. Другая работа фиксирует рекордную миграцию шести миллионов антилоп в Южном Судане, как одно из самых масштабных наблюдаемых передвижений диких животных в современной истории.

В числе выбранных изображений также фото древних религиозных обрядов мандаитов в Ираке, которые продолжают сохраняться в условиях региональной нестабильности. Отдельно выделены снимки последних ягуаров, уцелевших в бразильских лесах, где усиливающееся воздействие человека угрожает их выживанию.

Среди сюжетов также присутствуют фотографии семей, вынужденных покидать свои дома из-за войны в Украине, и тревожные кадры из Арктики, где белые медведи вынуждены искать пищу среди тающих льдов. Эти изображения подчёркивают влияние климатических изменений и вооружённых конфликтов на жизнь людей и животных.

Выпуск «Фотографий года 2025» ещё раз подтверждает стремление National Geographic фиксировать самые важные моменты, оказывающие влияние на глобальное сообщество.

Джамиля Суджадинова

