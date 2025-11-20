В Украине решили отвергнуть новый мирный план США

Новый мирный план урегулирования конфликта в Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям президента России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже. Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.

Официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта. Об их реакции написала газета Financial Times (FT). По словам чиновников, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован в Украине.

В свою очередь, издание Politico узнало, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по конфликту в Украине. По данным журналистов, политики полагали, что мнение президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине изменилось.

На фоне этого The Daily Telegraph пришла к выводу, что администрация Трампа проявила безразличие к европейским лидерам, оставив их в неведении относительно своего мирного плана урегулирования по Украине. По данным собеседников издания, представители Белого дома прямо сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на выдвинутые предложения, обоснованные в плане по завершению кризиса. Как уточняет британская пресса, попытки склонить политика к миру обусловлены разгоревшимся коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказался сам Зеленский и его ближайший соратник Тимур Миндич.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план по урегулированию конфликта в Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Тот уточнил, что разработкой соглашения занимались спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Выяснилось, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров смогли достичь «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию в Украине. Как утверждает источник Axios, Зеленский дал Умерову полномочия для проведения данных переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.

Вечером 19 ноября стало известно, что Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников. При этом Запад должен признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Также документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза, запрет на размещение в республике иностранных войск и введение ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия, способного достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним пунктом значится отказ Украины «как минимум на несколько лет» от вступления в НАТО.

Источник: Лента.ру