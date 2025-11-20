 В Украине решили отвергнуть новый мирный план США | 1news.az | Новости
В Украине решили отвергнуть новый мирный план США

First News Media12:17 - 20 / 11 / 2025
В Украине решили отвергнуть новый мирный план США

Новый мирный план урегулирования конфликта в Украине, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, соответствует предложениям президента России Владимира Путина, которые были озвучены в рамках саммита глав сверхдержав на Аляске.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, элементы нового плана хозяина Белого дома находятся в соответствии с тем, что Путин предложил во время встреч с его спецпосланником Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом в Анкоридже. Помимо прочего, отмечается, что администрация президента США при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность российской стороны в оживлении экономических отношений с Западом.

Официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта. Об их реакции написала газета Financial Times (FT). По словам чиновников, план почти полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без серьезных изменений он не будет реализован в Украине.

В свою очередь, издание Politico узнало, что украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по конфликту в Украине. По данным журналистов, политики полагали, что мнение президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине изменилось.

На фоне этого The Daily Telegraph пришла к выводу, что администрация Трампа проявила безразличие к европейским лидерам, оставив их в неведении относительно своего мирного плана урегулирования по Украине. По данным собеседников издания, представители Белого дома прямо сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на выдвинутые предложения, обоснованные в плане по завершению кризиса. Как уточняет британская пресса, попытки склонить политика к миру обусловлены разгоревшимся коррупционным скандалом, в эпицентре которого оказался сам Зеленский и его ближайший соратник Тимур Миндич.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план по урегулированию конфликта в Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Тот уточнил, что разработкой соглашения занимались спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Они проводили консультации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Выяснилось, что Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров смогли достичь «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию в Украине. Как утверждает источник Axios, Зеленский дал Умерову полномочия для проведения данных переговоров, а его замечания были учтены при составлении плана.

Вечером 19 ноября стало известно, что Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников. При этом Запад должен признать Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий. Также документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза, запрет на размещение в республике иностранных войск и введение ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия, способного достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним пунктом значится отказ Украины «как минимум на несколько лет» от вступления в НАТО.

Источник: Лента.ру

Последние новости

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15
