В парламенте предложили расширить поддержку многодетных семей

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова выступила с инициативой усилить меры социальной поддержки многодетных семей.

Об этом она заявила на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год, передает 1news.az.

По словам Гусейновой, дети являются не только богатством каждой семьи, но и важнейшей ценностью народа и государства. Она подчеркнула необходимость совершенствования инфраструктуры и услуг, связанных с воспитанием и развитием детей.

«Следует увеличить количество дошкольных образовательных учреждений, обеспечить наличие медицинских и психологических служб в детских садах и школах. Кроме того, изучив международный опыт, целесообразно реализовать социальные программы поддержки семей с тремя и более детьми», — отметила председатель комитета.