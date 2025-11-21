США положительно оценили переговоры с Азербайджаном о миссии в Газу

Соединенные Штаты положительно оценивают переговоры с Азербайджаном и Индонезией о направлении этими странами своих воинских контингентов для формирования международных стабилизационных сил в секторе Газа.

Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Многим странам было нужно одобрение со стороны ООН, для того чтобы отправить своих солдат для стабилизации в Газе. Были достаточно позитивные переговоры с такими странами, как Азербайджан, Индонезия, с другими государствами", - сказал Уолтц, выступая на Форуме новой экономики, организованном агентством Bloomberg в Сингапуре.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что США ведут закрытые переговоры с несколькими странами о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

Источник: ТАСС